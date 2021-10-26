Севастополь, 26 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Жителям Севастополя, которые захотят в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября выехать за пределы города, нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном заболевании, или отрицательный ПЦР-тест. Об этом 26 октября на заседании оперштаба заявил губернатор Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Всего на въезде в Севастополь будет открыто пять блокпостов — со стороны Ялты, на 275 км трассы Таврида, на Орловской мосту, в сёлах Фронтовое и Терновка, также будет взят под контроль железнодорожный вокзал. К дежурству планируется привлечь казаков и народных дружинников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет только при предъявлении документов (QR-кода) о вакцинации либо перенесённом коронавирусе, либо об отрицательном результате ПЦР-теста.