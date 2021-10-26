Белград, 26 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Ответ на все кризисы в Боснии и Герцеговине нужно искать в процессе переговоров представителей всех трех государствообразующих народов БиГ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 26 октября в Белграде после переговоров с представителем хорватов в Боснии и Герцеговине Драганом Човичем.

Александр Вучич

«Мы вместе пришли к выводу, что сербы, хорваты и бошняки — это государствообразующие народы в БиГ, которые только с помощью консенсуса могут принимать решения о своем будущем. Наш ответ на все кризисы предельно ясен — это договоренность трех народов», — отметил Вучич на своей странице в Инстаграме после переговоров с Човичем.

Вучич добавил, что он также обсудил с гостем из БиГ важные региональные вопросы.

Напомним, что очередной политический кризис в Боснии и Герцеговине разразился после решения бывшего верховного представителя международного сообщества Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». В ответ Республика Сербская приостановила участие в работе органов власти на уровне Боснии и Герцеговины.