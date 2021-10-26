Саратов, 26 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и во исполнение поручения президента РФ для жителей старше 60 лет с 1 ноября вводят дополнительные ограничения. Соответствующее постановление 26 октября подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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Согласно документу, для населения Саратовской области в возрасте старше 60 лет устанавливается режим самоизоляции. Ограничения не распространяются на вакцинированных граждан или перенесших коронавирусную инфекцию, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Руководителям государственных учреждений и предприятий, а также органов исполнительной власти необходимо перевести на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации от COVID-19 и формирования иммунитета.

Остальным руководителям предприятий рекомендован перевод на удаленную работу сотрудников этой же возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области нерабочие дни установлены в период с 27 октября по 7 ноября текущего года. При этом поликлиники будут работать в штатном режиме 27−29 октября, 1−3 ноября. В режиме выходного дня с приемом вызовов до 14:00 по местному времени — 30−31 октября и 4−7 ноября. Стационары продолжат работу в круглосуточном режиме.

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