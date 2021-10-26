Вашингтон, 26 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Полиция США и Евросоюза арестовала 150 человек, а также изъяла более $31 млн в рамках расследования о незаконном обороте наркотиков в теневом интернете, сообщает 26 октября Associated Press со ссылкой на министерство юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Федеральные правоохранительные органы США и Евросоюза проводили 10-месячное расследование в Европе. Утверждается, что арестованные продавали наркотики в США, Великобритании, Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии.

Следователи изъяли более $31,6 млн наличными и виртуальной валютой, а также 45 единиц оружия.

Помимо этого, было обнаружено множество запрещенных наркотиков, включая поддельные лекарства и опиоидные таблетки, а также более 152 кг амфетамина, 21 кг кокаина и 32,5 кг MDMA, сообщает прокуратура.

В США было арестовано 65 человек, 47 в Германии, 24 в Великобритании, четыре в Италии, четыре в Нидерландах, три во Франции, два в Швейцарии и один в Болгарии.