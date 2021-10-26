Псков, 26 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Судами Псковской области за неделю с 18 по 24 октября рассмотрено 266 дел по нарушению масочного режима. Оштрафованы 249 местных жителей. Об этом 26 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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За неделю к административной ответственности за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ привлечены 249 человек. «Им назначены штрафы от 1000 рублей, вынесено 17 предупреждений», — отметили в оперштабе.

Отметим, ситуация с распространением COVID-19 в Псковской области остается крайне напряженной, коечный фонд загружен более чем на 80%. За минувшие сутки в регионе было выявлено 279 новых носителей SARS-CoV-2, что на три человека меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 56,6 тыс. инфицированных. Из них выздоровели 48 060 человек, в том числе 291 — за минувший день. Умерли 893 заболевших COVID-19, в том числе семь летальных случаев было зарегистрировано 25 октября.