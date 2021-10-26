На Ямале за сутки зафиксировано 137 новых ковид-инфицированных
Салехард, 26 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 октября оперштаб ЯНАО.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 132 случая.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 октября 53 491 заражение коронавирусом. Выздоровели 50 466 человек, 741 пациент с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).