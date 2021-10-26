Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM На ранее судимого мужчину, который во время ссоры выбросил из окна девятого этажа собаку своей падчерицы, завели уголовное дело. Об этом 26 октября проинформировали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Портрет овчарки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что годовалая овчарка стала жертвой семейной ссоры. Ранее неоднократно судимый 39-летний отчим во время очередного конфликта с 14-летней школьницей схватил любимую собаку девочки и выбросил ее в окно девятого этажа дома 1 по Туристской улице. От травм при падении животное погибло.

«Прокуратура Приморского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)», — рассказали в прокуратуре.

Результаты расследования уголовного дела контролируются надзорным ведомством.

Читайте ранее в этом сюжете: Судимый мужчина выбросил из окна высотки в Петербурге собаку падчерицы