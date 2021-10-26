Москва, 26 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Использование местных источников энергии, стоит в приоритете национальной энергетической политики, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ в ответ на запрос, выгодно ли тянуть «в глубинку» газопровод или рациональнее развивать там местную энергетику.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщили специалисты Минэнерго РФ, решение о проведении газопровода в тот или иной населенный пункт принимается в рамках обсуждений между оператором газификации и руководством регионов при формировании региональной программы газификации с учетом топливно-энергетических балансов.

Чтобы определить источник энергоснабжения для того или иного отдалённого района, руководство региона должно сформировать и утвердить топливно-энергетический баланс. Представители Минэнерго уточнили: «Где это возможно и экономически целесообразно, местные источники энергии активно используются».