Видное, Московская область, 26 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На месте взрыва в жилом доме в подмосковном городе Видное не обнаружено утечки газа. Об этом сообщили в министерства энергетики Московской области.

Publicdomainpictures.net Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрывы газа в Набережных Челнах, Подмосковье и Балтийске — все новости»

«В результате происшествия выбито окно в жилой комнате на первом этаже, без газоснабжения находится одна квартира. Пострадавших нет. По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет», — отмечено в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. В числе наиболее вероятных причин взрыва минэнерго Подмосковья называет неправильную эксплуатацию бытового газа.