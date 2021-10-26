Ханты-Мансийск, 26 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Югре планируют внесение вакцинации против коронавирусной инфекции в региональный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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В регион за всё время вакцинации поступило более 801 тысячи комплектов вакцины от коронавируса, в том числе за последнюю неделю — 2,1 тысячи вакцины Гам-Ковид-Вак. Первым компонентом вакцин в Югре уже привиты 643 тысячи человек, завершили вакцинацию 579 тысяч из них. При этом в ХМАО объявлена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.

Коллективный иммунитет в Югре составляет 45,7%. За последнюю неделю зарегистрировано 1712 случаев заражения коронавирусом. Более всего подвержены заболеванию COVID-19 взрослые и пожилые жители ХМАО.