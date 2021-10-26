Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM 26 октября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Самую высокую оценку (10.0) получил 26-летний форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун, отметившийся во встрече со «Спартаком» двумя забитыми мячами и тремя успешными отборами. Точность передач нападающего составила 76%.

Азмун Сердар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Помимо Сердара Азмуна, в символическую сборную 12-го тура чемпионата России вошли Георгий Шелия («Ахмат», 7.4), Тони Вилена («Краснодар», 7.7), Ярослав Ракицкий («Зенит», 7.9), Тин Едвай («Локомотив», 8.3), Денис Терентьев («Ростов», 9.0), Вячеслав Грулев («Динамо», 9.2), Эдуард Сперцян («Краснодар», 8.9), Арсен Захарян («Динамо», 9.2), Андрей Мостовой («Зенит», 9.0) и Константин Тюкавин («Динамо», 8.1).

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в четырнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 12-го тура Азмун, забив шестой и седьмой мячи в лиге, поднялся на вторую строчку в гонке бомбардиров, обойдя Федора Смолов и Дениса Глушакова. На первом месте остался нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, на счету которого десять голов в двенадцати матчах.