Одинцово, Московская область, 26 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 26 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 303 человека. Следом за Одинцово идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 177 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 167 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2930 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 26 октября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.