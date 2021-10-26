Казань, 26 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Татарии количество обращений в многофункциональные центры (МФЦ) после введения QR-кодов возросло на треть. Об этом заявила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

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С ее слов, до 11 октября ежедневно регистрировали свыше 15 тыс. обращений в МФЦ. С введением QR-кодов их стало более 20 тысяч.

Зачастую население обращается в МФЦ для оказания помощи в распечатке сертификатов о вакцинации от COVID-19 либо для подтверждения учетной записи единой системы идентификации и аутентификации.

В Казани в связи с резким увеличением числа обращений с 1 ноября открывают новый офис многофункционального центра, который расположится на улице Чистопольская. До этого его планировали открыть в январе 2022 года. Здесь будут работать 50 окон приема. За один день в новый офис смогут обратиться свыше 1 тыс. человек.

Руководитель МФЦ добавила, что офис на проспекте Ямашева в Казани прекратит свою деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 11 октября ужесточили антиковидные меры. Концертные залы, театры, цирки и кинотеатры работают только при заполняемости залов не более 50% (не более 500 человек). Эти же меры распространяются на культурные, спортивно-физкультурные, зрелищно-развлекательные мероприятия. Предъявить QR-код требуется при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров.

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