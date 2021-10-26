Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Писатель-сатирик Семен Альтов создаст в приобретенном им объекте культурного наследия — Лиговском банно-прачечном комбинате — многофункциональный развлекательный центр. Об этом 26 октября сообщает издание «РБК Петербург».

Лиговский банно-прачечный комбинат в Петербурге Kgiop.gov.spb.ru

Ранее комплекс Лиговского банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте, д. 269, принадлежал бывшему вице-губернатору Петербурга Юрию Молчанову и его бизнес-партнеру Олегу Сумбаеву. В октября текущего года Семен Альтов приобрел объект культурного наследия XX века чтобы, по его признанию, воплотить свою давнюю мечту — создать многофункциональное креативное пространство с концертной площадкой.

«Всё, что будет происходить в многофункциональном центре, будет с «творческим уклоном», — заверил Альтов, уточнив, что процедура согласования приспособления объекта культурного наследия для современного использования будет запущена в ближайшее время. По подсчетам Альтова, затраты на креативное пространстве должны окупиться в течение десяти лет.

Здание комбината построено в 1934 году. Архитектор здания Николай Демков — автор проектов нескольких общественных зданий Ленинграда конца 1920-х — второй полвины 1930-х годов: ДК имени Ильича на Московском проспекте, школы-ФЗУ при заводе им. Ленина на Большом Смоленском проспекте и здания Геслеровских бань. Все они являются объектами культурного наследия.