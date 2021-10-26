Москва, 26 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,46%, отступая до 69,39 рубля. Евро падает на 0,34%, отступая до 80,63 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта продолжает победное шествие, игнорируя любой негатив, будь тут рекорды по смертности от коронавируса, краткосрочный откат нефтяных цен, высокие инфляционные ожидания и завершающийся налоговый период.

Пробитие вниз психологически важной отметки 70 рублей за доллар породило массированные продажи евро и доллара и подогрело интерес к российским облигациям как у внешних, так и у внутренних игроков.

В принципе, коррекция на рынке нефти пока носит ограниченный характер, в то же время цены на газ в Европе продолжают расти, как и мировые цены на другие статьи российского экспорта, будь тут металлы, удобрения, лес или зерно.

В свете этого следует ожидать продолжения улучшения торгового баланса и росту бюджетных поступлений.

В то же время некоторое укрепление национальной валюты должно привести к замедлению инфляции. Поэтому рубль, остающийся недооцененным, имеет все шансы продолжить укрепление», — считает эксперт.

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