Самара, 26 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Волонтеров для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции, продолжают набирать в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что добровольцами могут стать лица старше 18-и лет с действующим QR-кодом.

Отмечается, что волонтеры нужны для доставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Кроме этого, добровольцы будут помогать пенсионерам оплачивать жилищно-коммунальные услуги, консультировать их по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов.Сообщается, что жители, которым нужна помощь добровольцев, могут оставить свои заявки, позвонив по телефонам горячей линии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области заработала горячая линия по нарушениям санитарных норм.