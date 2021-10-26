Ульяновск, 26 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Ульяновске привились от гриппа 134,5 тыс. жителей, от ковида — 209 тыс. человек. Об этом сообщает администрация города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, в Ульяновске от COVID-19 вакцинированы в поликлиниках более 209,5 тыс. жителей, в том числе за последнюю неделю первым компонентом привились 8,5 тыс. горожан.

Особое внимание в мэрии уделяют иммунизации бюджетов. По сведениям чиновников, вакцинацией охвачено свыше 48,6 тыс. сотрудников бюджетных сфер, что составляет 81% от плана.

Кроме того, продолжается вакцинация от гриппа. Всего привиты почти 134,5 тыс. ульяновцев.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновске официально выявлено 51 568 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 92 846 случаев заражения коронавирусом, из них в выздоровели 82 087 пациентов, скончался 2931 житель.