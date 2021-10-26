Вашингтон, 26 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В сеть выложили модели для печати на 3D-принтерах масок персонажей из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 26 октября сообщает портал Screen Rant.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Портал MakeUseOf составил список лучших работ, модели также были выложены на сайтах PrusaPrinters и Cults3D. Кроме масок VIP-персон и ведущего (роль исполнил Ли Бён Хон) желающие также могут скачать маску официанта, которую носил молодой офицер полиции Хван Чун Хо (Ви Ха Джун).

Напомним, премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на сайте потокового сервиса Netflix. Ранее онлайн-кинотеатр объявил, что это шоу стало самым популярным в его истории.