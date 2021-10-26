Москва, 26 октября 2021, 15:41 — REGNUM В период с 2022 по 2024 года в Москве планируется нарастить автопарк социального такси. Об этом 26 октября сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы.
Расходы на соответствующие цели предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.
«На приобретение подвижного состава для использования социальной такси ежегодно запланированы средства в размере 100 млн рублей. Данные средства будут направлены на закупку 60 легковых автомобилей и пяти автобусов, оборудованных для инвалидов-колясочников», — сказала Губанова.
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