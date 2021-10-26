Москва, , 15:41 — REGNUM В период с 2022 по 2024 года в Москве планируется нарастить автопарк социального такси. Об этом 26 октября сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы.

Водитель службы социального такси Владимир Михайлович Александр Погожев © ИА REGNUM

Расходы на соответствующие цели предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«На приобретение подвижного состава для использования социальной такси ежегодно запланированы средства в размере 100 млн рублей. Данные средства будут направлены на закупку 60 легковых автомобилей и пяти автобусов, оборудованных для инвалидов-колясочников», — сказала Губанова.

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