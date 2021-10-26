Рязань, 26 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Ускорить выполнение ПЦР-тестов и передать экспресс-тесты на COVID-19 в поликлиники поручил 26 октября на заседании правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

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В регионе на базе медицинских организаций выявлением COVID-19 занимаются семь лабораторий. По словам губернатора, увеличилось число обращений жителей на длительность выполнения ПЦР-тестов.

«В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, этого недостаточно. Для решения проблемы решено проводить экспресс-тестирование на амбулаторном этапе. 50 тысяч экспресс-тестов будет передано в поликлиники уже на этой неделе. Тест должен делаться максимум сутки, чтобы освободить людей от неопределённости и вовремя начать лечение», — сказал Николай Любимов.

Ежедневно в Рязанской области проводится порядка 2 300 исследований на коронавирус.