Москва, 26 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Минфине рассчитывают разработать очередной вариант пенсионной реформы к 2022 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

«Надеюсь, что к следующему году разработаем что-то более успешное», — сказал Моисеев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Он указал на то, что предлагавшиеся министерством ранее концепции не нашли поддержку у экспертов.

Госдума обсуждает очередное продление «заморозки» накопительной части пенсии.