Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM В Ростовской области за смертельное ДТП и попытку его сокрытия перед судом предстал бывший полицейский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в ночь на 3 ноября 2019 года водитель Mercedes-Benz на автодороге Ростов-на-Дону — Азов сбил 21-летнего пешехода. Потерпевший скончался, а сотрудник полиции вывез тело в лесополосу. После задержания сотрудник полиции был уволен из правоохранительных органов.

Свою вину злоумышленник не признал.

Суд назначил бывшему полицейскому семь лет колонии общего режима.