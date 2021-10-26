Таллин, 26 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Депутаты национального парламента Эстонии большинством голосов поддержали предложение канцлера права о лишении Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило агентство BNS.

ИА REGNUM Эстония

За предложение канцлера права проголосовали 56 депутатов Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было. Однопартийцы Репс из Центристской партии, включая спикера парламента и председателя партии Юрия Ратаса, в голосовании не участвовали. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Ранее канцлер права Юлле Мадизе поддержала предложение прокуратуры лишить депутата парламента Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Ее решением стало следствием громкого политического скандала осени 2020 года.

Эстонские СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что занимавшая в тот момент пост министра образования Репс злоупотребляла имуществом министерства, например, ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств ведомства. Кроме того, она использовала служебную машину для поездки с семьёй в зарубежный отпуск.

В итоге под давлением общественности Репс пришлось уйти в отставку с поста министра, против нее было возбуждено уголовное дело.