Севастополь, 26 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Севастополе усложнится дорожное движение в связи с появлением пропускных пунктов в нерабочие дни. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Георгий Долгопский Севастополь

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«Мы работали уже в прошлом году по такой схеме, когда только начинался пик пандемии. Такое решение тоже принимали о контроле въезда в город. Понятно, что автомобильные трассы основные, три направления у нас, по которым выезд в город осуществляется, естественно, железнодорожный вокзал, естественно, автовокзал. Все точки входа», — заявил Развожаев.

Он отметил, что пробки возникнут неизбежно, как и в прошлый раз.

«Но максимально стараемся усилить людьми, волонтёрами пропускные пункты, максимально быстро общаться — стараться не создавать дополнительных трудностей», — указал он.

«Понятно, что у нас большая надежда на то, что в принципе в эти нерабочие дни интенсивность движения снизится, и люди прислушаются совета, останутся максимально дома и не будут путешествовать», — подчеркнул Развожаев.