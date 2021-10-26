Самара, 26 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. 1278 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 126 282 случая заражения коронавирусом. При этом в Самарской области скончались 4472 пациента с COVID-19, в том числе смерть 30 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 98 029 человек, в том числе 767 человек победили вирус за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 октября в регионе за сутки выявили 1184 носителя коронавируса.