Цхинвал, 26 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о введении нерабочей недели с 1 по 7 ноября. Документ был опубликован 26 октября на сайте главы республики.

Kremlin.ru Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Сообщается, что дополнительные выходные объявлены с сохранением заработной платы. Эта мера введена в рамках мер профилактики эпидемии. Руководители государственных ведомств должны определить число сотрудников, необходимое для функционирования организаций в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии за последние сутки выявили 100 носителей коронавируса. В республике 2237 активных случаев заражения инфекцией. С начала пандемии умерли 137 пациентов с COVID-19.