Москва, 26 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении нового значения минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Законопроект принимается в рамках бюджетного процесса.

ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (то есть рост составит 6,4%).

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.

Повышение минимального размера оплаты труда коснется порядка 2,7 млн человек.

Ко второму чтению законопроект может быть доработан, размер МРОТ может вырасти на реальный размер инфляции.