Севастополь, 26 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. На основных дорогах, ведущих в Севастополь, с наступлением нерабочих дней будут расположены специальные контрольные пункты. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Сами блокпосты — ничего особенного. Там будет проводиться термометрия, обязательно будут проверяться документы. Если QR-коды или один из документов, которые утверждены в указы, являющиеся подтверждением, что человек не является источником инфекции и не может заболеть. Если этого документа нет — то придётся вернуться домой, если человек заранее не подумал и решил, что это всё несерьёзно», — заявил Развожаев.