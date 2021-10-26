Черкесск, 26 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа переводят на дистанционное обучение студентов. Так, с 25 октября по 7 ноября будут учиться в удаленном формате студенты Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова.

Mos.ru Дистанционное обучение

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В сообщении вуза на официальном сайте отмечается, что «удаленка» станет профилактической мерой против дальнейшего распространения коронавируса, тем не менее она позволит не останавливать учебу. Занятия будут проводиться по расписанию, преподаватели остаются на связи со студентами.

На «дистанционку» с 30 октября по 7 ноября переходит Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева. С 25 октября дистанционный формат обучения частично введен в Кабардино-Балкарском госуниверситете.

«На удаленку отправляются студенты гуманитарных факультетов, а также преподаватели и другие сотрудники старше 60-и лет. Для тех, кому необходимо посещать лабораторные и практические занятия, разработали специальное расписание. Очные пары будут проводить с соблюдением санитарно-профилактических требований», — говорится в сообщении телекомпании «Кабардино-Балкария».