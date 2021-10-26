Чебоксары, , 13:36 — REGNUM В Чувашии увеличилось количество вновь подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района Cap.ru

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По данным на 26 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено ещё 36 963 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 150. Напомним, что ранее двое суток подтверждалось по 145 случаев заражения.

Выздоровели 32 344 человека, из них за последние сутки выписаны 95 пациентов. Доля вылечившихся превысила 87,5%.

Пандемия унесла жизни ещё 18 жителей Чувашии. Таким образом, умерли 2673 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября по 7 ноября в Чувашии объявлены нерабочие дни в девяти муниципальных образованиях в связи с «наиболее критической обстановкой» с коронавирусом. В остальных муниципалитетах нерабочие дни начнутся с 30 октября.

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