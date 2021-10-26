Чебоксары, 26 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района

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По данным на 26 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено ещё 36 963 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 150. Напомним, что ранее двое суток подтверждалось по 145 случаев заражения.

Выздоровели 32 344 человека, из них за последние сутки выписаны 95 пациентов. Доля вылечившихся превысила 87,5%.

Пандемия унесла жизни ещё 18 жителей Чувашии. Таким образом, умерли 2673 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября по 7 ноября в Чувашии объявлены нерабочие дни в девяти муниципальных образованиях в связи с «наиболее критической обстановкой» с коронавирусом. В остальных муниципалитетах нерабочие дни начнутся с 30 октября.