Минск, 26 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не против того, чтобы продавать электроэнергию соседним странам, к примеру, Литве. Он заявил об этом 26 октября с в ходе встречи с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, передает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Глава государства отметил, что, конечно, с учетом позиции стран по отношению к Беларуси можно было бы закрыться и не поставлять, например, Литве электроэнергию», — говорится в материале журналистов агентства.

При этом белорусский лидер почеркнул, что ему жаль жителей этих стран.

«Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что решение властей Литвы о задействовании военных республики для охраны границы страны с Белоруссией будет продлено на период экстремальной ситуации с нелегальной миграцией.