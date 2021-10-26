Москва, 26 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Графики выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите большой двадцатки (G20) ещё согласовываются. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

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По его словам, предположительно более точные данные станут известны субботу и воскресенье — 30 и 31 октября. «Но это пока временные рамки», — уточнил Песков.

«В данный момент не готов точно сказать. Сложно идёт работа по синхронизации», — пояснил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, администрация президента России Владимира Путина пока не анонсирует формат его участия в конференции по климату в Глазго.

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