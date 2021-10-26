Севастополь, 26 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Обычного ПЦР-теста отныне будет мало для того, чтобы свободно путешествовать по стране. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы были вынуждены принять решение и ограничить доступ тех, кто не побеспокоился о собственной беспокоился, то есть кто не вакцинировался и не переболел, не имеет соответствующий QR-код или свежий ПЦР-тест», — заявил Развожаев.

«Хотя с ПЦР-тестами тоже есть нюанс, в свежем перечне президента говорится, что ПЦР-тест прилагается к медицинскому отводу, то есть когда по медицинским возможностям не имеешь возможности вакцинироваться. До этого у нас ПЦР-тест в любом случае принимался, без справки о самоотводе. Сейчас будем вносить соответствующие изменения в свои документы», — указал он.