Ставрополь, 26 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки диагноз «COVID-19» установлен еще у 413 жителей края. Это самый высокий показатель суточного прироста больных за все время пандемии, сообщили 26 октября в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса в регионе увеличилось до 95 607 человек. Из них сумели справиться с болезнью 74 735 пациентов. За последние сутки выздоровели 230 человек. Всего в настоящее время на Ставрополье лечится от COVID-19 17 021 человек. Это самый большой показатель в СКФО по числу пациентов, находящихся одновременно на лечении.

Выросла за прошедшие сутки и смертность от COVID-19 — скончались 34 человека, общее число умерших достигло 3851.