Севастополь, 26 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Севастополе вводится строгий контроль по QR-кодам для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

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«У нас уже с этой недели работают ограничения по QR-кодам, полностью по всем общественным местам. В принципе, закрыты все мероприятия. И нерабочие дни, как неоднократно было правильно сказано всеми экспертами, мы воспринимаем как время не для отпуска или выходного, а как паузу, чтобы прекратить цепочки контактов», — заявил Развожаев.

«Когда пошли новости, что началось активное бронирование нашими уважаемыми туристами, которых мы в другое время любим и очень ждём в городе — мы были вынуждены принять решение и ограничить доступ тех, кто не побеспокоился о себе, то есть кто не вакцинировался и не переболел, не имеет соответствующий QR-код или свежий ПЦР-тест», — указал он.