Йошкар-Ола, 26 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Марий Эл вводятся новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Александр Евстифеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доставка еды

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Согласно изменениям, с 1 декабря учреждения общественного питания не будут работать в период с 23:00 до 6:00 по местному времени, исключая обслуживание навынос и доставку.

Всем организациям региона вне зависимости от форм собственности рекомендовано предоставлять сотрудникам два оплачиваемых выходных дня для прохождения вакцинации.

Работников в возрасте старше 60 лет власти рекомендуют перевести на дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 26 октября выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 879 случаев.

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