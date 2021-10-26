Йошкар-Ола, 26 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 676 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в регионе выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 879 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1149 человек.

Читайте также: В Марий Эл выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом