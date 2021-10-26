Барнаул, 26 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Известие о введении в России новых сертификатов о вакцинации от COVID-19 кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин встретил с настороженностью. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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«Я бы не увлекался все-возможными формальными «наворотами». Проблема несколько сложнее. Вирус к сожалению мутирует. Кроме этого у каждого пациента сугубо индивидуальная защита и от вирусов и индивидуальное состояние иммунитета. Да и вакцины разные и важно качество этих вакцин и их движение по логистической цепочке. Важно тестирование иммунного ответа в ответ на введение вакцины. А вот в этом вопросе пока нет однозначных научных данных».

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября 2021 года в России будет действовать новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19. Её утвердило Министерство здравоохранения РФ.

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