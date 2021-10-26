Йошкар-Ола, 26 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 26 октября выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 879 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 054 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 18 человек. 676 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев, за минувшие сутки скончался один человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1149 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 867 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1661 человек, из них у 1629 — пневмония, 69 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 133 пациента, при этом госпитализированы 149 жителей Марий Эл.