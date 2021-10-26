Саратов, 26 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Саратовской области во Всероссийской переписи населения, стартовавшей 15 октября, участие приняли около 735 тыс. человек, или 31% от общей численности населения региона. Предварительные итоги кампании подвел 26 октября руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

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«По состоянию на 25 октября переписали 735 тыс. человек. В интернет-переписи приняли участие 188 тыс. человек — 26% от всех переписавшихся», — цитирует спикера «СарИнформ».

В связи с возросшим уровнем заболеваемости в регионе COVID-19 подхватили около 3% переписчиков.

Руководитель ведомства напомнил, что участие в переписи продлится до 14 ноября и является добровольным.

ИА REGNUM ранее сообщало, за первую неделю переписались почти 14 млн жителей России, в том числе 11 млн человек сделали это через портал «Госуслуги».

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