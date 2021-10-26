Тамбов, 26 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области 26 октября подтвержден 181 новый случай заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 47 тыс. 393 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 643 пациента, в том числе 73 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1065 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.