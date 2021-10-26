Красногорск, 26 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 26 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2930 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 197 случаев меньше аналогичного показателя 25 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3127 человек, а днем ранее — у 3030 жителей Подмосковья.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 36 446 случаев заражения коронавирусом.