Астрахань, 26 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Астраханской области 26 октября подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 65 тыс. 269 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1548 человек.

За весь период 1929 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.