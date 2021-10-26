Липецк, 26 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Липецкой области 26 октября подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 692 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 52 тыс. 730 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 562 — за последние сутки.

За весь период скончались 1973 человека. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.