В Липецкой области за сутки выявлены 368 новых носителей коронавируса
Липецк, 26 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Липецкой области 26 октября подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 692 положительных результата исследования.
За весь период наблюдения 52 тыс. 730 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 562 — за последние сутки.
За весь период скончались 1973 человека. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.