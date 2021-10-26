Севастополь, 26 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Массовое бронирование мест в гостиницах Севастополя после объявления о нерабочей неделе стало причиной решения о вводе QR-кодов и установке блок-постов на въезде в город. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 26 октября рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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«Когда началось на нерабочие дни массовое бронирование туристами, которых мы в другое время, конечно, очень любим и всегда ждем в городе, мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя приняли решение об установке на период с 30 октября по 7 ноября на въезде в город блок-постов для проверки наличия у въезжающих QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Также в городу будут пускать гостей, имеющих медотвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Решение об ограничении въезда связано с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в городе.