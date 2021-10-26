Мадрид, 26 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь по рыболовству Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Алисия Вильяурис заявила, что влияние извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма на морской заповедник «на данный момент незначительно», и что до сих пор не было обнаружено мертвой рыбы.

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Вильяурис заверила Конгресс депутатов, что в морском заповеднике Пальмы «нет никакого воздействия», хотя рыбаки этой части острова, в частности флот Тасакорте, пострадали, поскольку не могут ловить рыбу.

Глава Генерального секретариата по рыболовству отметила, что ведется «исчерпывающий» и «ежедневный» мониторинг морской среды с погружениями биологов, а также геологический мониторинг происходящих изменений.