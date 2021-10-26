Москва, 26 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Проводить Всероссийские переписи населения нужно, считают 75% жителей России, обратное мнение у 12%. Выразили готовность участвовать в переписи 81% граждан, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

В том, что участие в переписи населения страны — это долг каждого гражданина РФ, уверены 64% опрошенных, среди людей старшего возраста — 78%. Полагают, что участвовать в ней необязательно 27%, среди молодёжи — 42%.

На вопрос, с какой целью проводят Всероссийские переписи населения, 58% опрошенных ответили, что для выяснения численности и структуры населения, для сбора демографической статистики, а также для планирования и прогнозирования на основании данных переписи (8%).

Поквартирный опрос проведен 8−10 октября 2021 года Опрошены 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подвели предварительные итоги первой недели стартовавшей переписи населения.

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