Калуга, 26 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 162 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 октября. Днём ранее, 25 октября, в регионе было зарегистрировано 166 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 064 человек, 49 723 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 830 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министерства здравоохранения Калужской области, по состоянию на 25 октября на лечении в стационарах медучреждений региона находились 2118 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — восемь пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 117 человек, 1362 пациента — на кислородной поддержке. Охват тестированием в области составляет 291,3 на 100 тысяч населения, с начала пандемии на COVID-19 обследовано свыше одного миллиона человек.