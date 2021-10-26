В Амурской области план по вакцинации от COVID-19 выполнили на 66%
Благовещенск, 26 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Приамурье использовано 80% вакцины от коронавируса, поступившей в регион. Прививки сделали 56,4% жителей Благовещенска, план по области выполнен на 66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.
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Более 66% взрослых жителей привились в Селемджинском, Белогорском, Шимановском и Благовещенском районах. В остальных муниципалитетах Амурской области процент вакцинированных ниже среднего показателя по региону. Меньше всего привитых жителей в Мазановском, Архаринском и Зейском районах.
План по прививкам от гриппа выполнен на 48,2%, вакцинированы 228 439 человек
Как сообщало ИА REGNUM, с диагнозом COVID-19 в больницы Амурской области госпитализированы 1800 пациентов. Почти половина из них тяжёлые или находятся в состоянии средней степени тяжести. В ковидных госпиталях региона заняты более 90% мест.